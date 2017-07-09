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Лидеры стран G20 заявили о нерушимости Парижского соглашения по климату

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Парижское соглашение по климату должно выполняться невзирая на выход из него США. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G20, которое цитирует Reuters.

"Мы принимаем к сведению решение США выйти из Парижского соглашения, - говорится в документе. - Лидеры остальных стран G20 констатируют, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру".

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, 12 декабря 2017 года в Париже пройдет новый саммит по вопросам климата, на котором будет обсуждаться финансирование проектов в этой области.

В июне Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Президент Соединенных Штатов назвал его невыгодным для страны и пообещал, что добьется лучшей "сделки".

URL: http://www.vb.kg/362974
Теги:
экология
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