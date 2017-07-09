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Ученые нашли связь между размером пениса и полит.взглядами его владельца

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В США провели исследование, посвященное вопросу, зависит ли размер пениса мужчины от его политических взглядов. В научном эксперименте принимали участие представители разных политических партий.

Самые маленькие пенисы - от 11 до 16 см - у радикалов. На третьем месте либералы - от 14 до 17 см. На почетном втором всевозможные левые, от коммунистов-социалистов до антиглобалистов - от 15 до 19 см. И, наконец, с небольшим отрывом лидируют консерваторы, у которых пенис простирается на промежуток от 17 до 23 см.

Социологи тут же попытались найти феномену объяснение. По их мнению, мужчины с большими пенисами чувствуют себя более спокойно и уверенно, и это настроение распространяется на все сферы их жизни. А если им спокойно и уверенно при существующем социальном строе, то зачем что-то менять? Вот они и придерживаются консервативных взглядов.

URL: http://www.vb.kg/362975
Теги:
наука, политика
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Комментарии
Сары
09.07.2017, 11:17

Ученым делать нечего как мерить пенисы политиков.

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