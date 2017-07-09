ММА: Бой Шевченко-Нуньес отменен из-за госпитализации бразильянки

Поединок между Валентиной Шевченко с Амандой Нуньес отменен из-за госпитализации спортсменки из Бразилии. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.

Отметим, этот бой должен был быть главным в рамках турнира UFC 213, так как Нуньес является чемпионкой UFC в легчайшем весе и Шевченко была намерена отобрать пояс у соперницы.

Согласно информации СМИ, Нуньес была госпитализирована за несколько часов до поединка. Бой должен был состояться ночью 8 июля, по бишкекскому времени примерно в 9 утра 9 июля.

Затем президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал отмену боя и связал с госпитализацией бразильянки. Он добавил, что Нуньес была допущена к поединку врачом. "Аманда была допущена к бою, но чувствовала себя не лучшим образом", - заметил он.

Бой может быть перенесён на 9 сентября и состояться в рамках турнира UFC 215 в канадском городе Эдмонтон.