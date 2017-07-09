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Антиглобалисты продолжили акцию протеста после завершения саммита G20

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Несмотря на завершившийся саммит "Большой двадцатки", в немецком Гамбурге вновь вспыхнули беспорядки с участием антиглобалистов. Как сообщает газета Welt, стычки протестующих с полицией продолжаются уже третьи сутки.

Группы демонстрантов забросали бутылками, камнями и петардами жилые дома, в ряде районов города сгорели несколько полицейских автомобилей. Кроме того, бунтовщики построили несколько баррикад. Стражи порядка применили в ответ водометы и слезоточивый газ. Несколько человек были арестованы.

Ранее полиция Гамбурга запросила подкрепление из других регионов Германии из-за беспорядков, устроенных в городе антиглобалистами. Стражи порядка признали, что недооценили серьезность угрозы, исходящей от протестующих.

Двухдневный саммит "Большой двадцатки" открылся в Гамбурге 7 июля. Каждый день мероприятия сопровождался ожесточенными акциями протеста, в которых участвовали свыше 10 тысяч антиглобалистов, в том числе левые экстремисты. 6 июля манифестанты объявили о начале акции "Адский пикник". В результате беспорядков, по последним данным, пострадали 197 полицейских, задержаны свыше 100 человек. Безопасность во время G20 обеспечивали порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

URL: http://www.vb.kg/362977
Теги:
Германия, саммит
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