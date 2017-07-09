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Валентина Шевченко: Нуньес не смогла правильно согнать весь

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Гулиза Авазова

"Нуньес не смогла правильно согнать вес и была госпитализирована", - прокомментировала отмену боя с Валентина Шевченко на своих страницах в социальный сетях на трех языках.

Отметим, на 8-е июля был назначен поединок между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко, который должен был быть главным боем турнира UFC 213. Нуньес является чемпионкой UFC в легчайшем весе и Шевченко была намерена отобрать пояс у соперницы. Однако, соперница Шевченко была госпитализирована за несколько часов до поединка.

"Сегодня я готова к бою на 100%. В течение трех месяцев я сделала все возможное, чтобы подойти к нему в своей лучшей форме. Она хотела быстро согнать и быстро набрать вес, чтобы в этом иметь преимущество. В результате все пошло не так. В конечном итоге медицинская комиссия допустила Нуньес к бою, но она все ровно отказалась драться. Жаль, что все так произошло, и не смогу бороться за титул. Особенно очень сожалею перед моими дорогими болельщиками, которые всегда меня поддерживают, ждали этого боя, многие даже приехали в Лас-Вегас, поболеть за меня. Чувствую большое разочарования от происшедшего, но не расслаблюсь, и не сбавлю энергии в своей подготовке, и буду ждать когда ЮФС назначит новую дату боя", - написала она.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бой может быть перенесён на 9 сентября и состояться в рамках турнира UFC 215 в канадском городе Эдмонтон.

URL: http://www.vb.kg/362978
Теги:
бои без правил, смешанные бои, турнир
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