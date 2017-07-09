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Россия передала в ООН данные Минобороны о ракетном испытании КНДР

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Россия направила в Совет безопасности ООН документы, подтверждающие запуск 4 июля в КНДР не межконтинентальной баллистической, а ракеты средней дальности. Справка российского минобороны и схема полета ракеты были распространены как документ Совбеза, сообщает РИА Новости.

"РЛС типа "Воронеж" в Иркутской области отследила пуск баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" с северокорейского ракетного полигона "Тончандон" (100 километров северо-западнее Пхеньяна)", - утверждает российское оборонное ведомство. К справке приложена схематическая иллюстрация с параметрами полета.

"Полетное время ракеты составило около 14 минут, максимальная высота полета - 535 километров, дальность полета - 510 километров. Баллистическая ракета упала в акватории Японского моря", - говорится в документе.

4 июля власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По утверждению Пхеньяна, она пролетела 933 километра и достигшей высоты 2802 километра. Она точно поразила цель через 39 минут после старта.

В тот же день Москва и Пекин опубликовали совместное заявление, в котором предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США - воздержаться от проведения масштабных военных учений. Позднее в Пентагоне заявили, что не планируют изменять график маневров.

5 июля на экстренном заседании совета Безопасности ООН постпред США Ники Хейли заявила, что Вашингтон готов применить военную силу в отношении КНДР, но "предпочел бы не идти в этом направлении", а включить иные меры воздействия, такие как торгово-экономические ограничения.

URL: http://www.vb.kg/362980
Теги:
Россия, Северная Корея, ядерное оружие
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