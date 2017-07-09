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Борьба: Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро турнира в Польше

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Гулиза Авазова

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала серебряную медаль международного турнира Ziolkowski, Pytlasinski & Poland Open в Варшаве (Польша).

Как сообщается, Тыныбекова боролась на награды в весовой категории до 58 кг и стартовала с 1/8 финала. В своем первом поединке она одолела представительницу Литвы Блекайтити Гиедре, а затем в в четвертьфинале выиграла у Юлии Писаренка из Беларуси.

В схватке за выход в финал Тыныбекова со счетом 4:3 выиграла борца из Германии Лауру Мартенса. Однако, в главном поединке за золото уступила представительнице США Хелен Мароулис и стала серебряным призером турнира.

Помимо Тыныбековой в этом турнире по женской борьбе выступили еще трое кыргызстанок и лучший результат среди них у Айпери Медет кызы, которая заняла 5-е место. Также Мээрим Джуманазарова стала девятой, а последней стала Назира Марсбек кызы, уступив стартовую схватку.

URL: http://www.vb.kg/362981
Теги:
борьба, женская борьба, турнир
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