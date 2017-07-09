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Трамп дважды пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку

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Президент США Дональд Трамп по возвращении из Европы на авиабазе "Эндрюс" дважды попытался вернуть фуражку солдату караула, но ветер ее срывал. Кадры CNN опубликованы на YouTube-канале Conservative.

Глава Белого дома дважды поднимал и возвращал морскому пехотинцу фуражку, которую срывало сильным потоком воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.

Трамп прибыл на самолете на американскую авиабазу из Европы после окончания саммита лидеров стран G20. Здесь он должен был пересесть в вертолет, который доставил его и первую леди США Меланию Трамп в Белый дом.

URL: http://www.vb.kg/362982
Теги:
Дональд Трамп
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