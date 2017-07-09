ПА ОБСЕ: Необходимо восстановить территориальную целостность Украины

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которой выступила российская делегация, передает ТАСС.

В документе содержится призыв к России "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитным неправительственным организациям или СМИ.

Руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что практически в каждом из 36 пунктов авторы резолюции выдвигают обвинения в адрес России.

"Мы не хотели идти по этому пути, поэтому предлагали отказаться от рассмотрения данной резолюции. Но если ассамблея хочет, Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав, всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате госпереворота", - сказал он.

Также в проекте резолюции, принятом 7 июля, России предлагалось отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.