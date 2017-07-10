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Ирак заявил об освобождении Мосула от ИГ

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Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от террористов "Исламского Государства". Об этом сообщается на странице политика в Twitter.

Аль-Абади прибыл в город и поблагодарил "героических бойцов и иракский народ за великую победу".

29 июня местное телевидение со ссылкой на военное командование страны заявило, что боевики ИГ выбиты из Мосула.

Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.

Вторая фаза операции по освобождению западной части города велась с февраля. В конце марта иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.

URL: http://www.vb.kg/362985
Теги:
Ирак, Исламское государство
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