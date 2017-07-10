Скончался основатель русскоязычного интернета, блоггер Антон Носик

Известный блогер и медиаменеджер Антон Носик скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщил блогер Илья Варламов.

Смерть наступила в районе двух часов ночи. Как рассказала телеканалу RT жена Носика, он умер на даче у друзей от внезапной остановки сердца.

Антон Носик - популярный блогер и стартап-менеджер. Родился 4 июля 1966 года в Москве.

Был редактором крупных новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

Носик считался одним из пионеров русскоязычного интернета.