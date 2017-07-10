Новое пополнение в списке культурного наследия ЮНЕСКО

ВРЕМЯ НЕ СБРАСЫВАТЬ
41-я сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Кракове, продолжает рассматривать заявки на включение в международный список охраняемых культурных и природных объектов. В воскресенье в список всемирного наследия были включены 13 новых объектов, сообщает Евроньюс.
- Озёрный край на северо-западе Англии, воспетый поэтами-романтиками "озёрной школы".
- Город Афродисиас на юго-западе Турции, построенный во II веке до н.э., в эпоху эллинизма.
- Археологический памятник "Пристань Валонгу", расположенный в центре Рио-де-Жанейро, где осуществлялась высадка сотен тысяч африканских рабов.
- Здания, построенные в стиле школы Баухауз, в немецких городах Дессау и Бернау.
- Нойштадт, исторический район Страсбурга, построенный в эпоху Второй германской империи.
- Исторический город Йезд в Иране, застроенный преимущественно глинобитными домами и снабжаемый грунтовыми водами.
- Священный остров Окиносима в Японии с практически не тронутыми археологическими памятниками IV-IX вв. нашей эры.
- Венецианские оборонительные сооружения XVI-XVII веков в Италии, Хорватии и Черногории.
- Куято в Гренландии - древнескандинавский и инуитский сельскохозяйственный ландшафт на границе ледникового покроя.
- Священное место Тапутапуатеа на французском острове Раиатеа в центре "полинезийского треугольника" – обширной островной области Тихого океана, позднее всего заселённой человеком.
- Пещеры и искусство Ледникового периода в Швабском Альбе в Германии.
- Свинцовые, серебряные и цинковые шахты в Тарновске-Гуры и его гидравлическая подземная система управления в Польше.
- Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, основанного Иваном Грозным в 1551 году.
7 июля в список всемирного наследия ЮНЕСКО был включён природный заповедник "Ландшафты Даурии", расположенный по обе стороны российско-монгольской границы.