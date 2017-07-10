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Новое пополнение в списке культурного наследия ЮНЕСКО

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ВРЕМЯ НЕ СБРАСЫВАТЬ

41-я сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Кракове, продолжает рассматривать заявки на включение в международный список охраняемых культурных и природных объектов. В воскресенье в список всемирного наследия были включены 13 новых объектов, сообщает Евроньюс.

  1. Озёрный край на северо-западе Англии, воспетый поэтами-романтиками "озёрной школы".
  2. Город Афродисиас на юго-западе Турции, построенный во II веке до н.э., в эпоху эллинизма.
  3. Археологический памятник "Пристань Валонгу", расположенный в центре Рио-де-Жанейро, где осуществлялась высадка сотен тысяч африканских рабов.
  4. Здания, построенные в стиле школы Баухауз, в немецких городах Дессау и Бернау.
  5. Нойштадт, исторический район Страсбурга, построенный в эпоху Второй германской империи.
  6. Исторический город Йезд в Иране, застроенный преимущественно глинобитными домами и снабжаемый грунтовыми водами.
  7. Священный остров Окиносима в Японии с практически не тронутыми археологическими памятниками IV-IX вв. нашей эры.
  8. Венецианские оборонительные сооружения XVI-XVII веков в Италии, Хорватии и Черногории.
  9. Куято в Гренландии - древнескандинавский и инуитский сельскохозяйственный ландшафт на границе ледникового покроя.
  10. Священное место Тапутапуатеа на французском острове Раиатеа в центре "полинезийского треугольника" – обширной островной области Тихого океана, позднее всего заселённой человеком.
  11. Пещеры и искусство Ледникового периода в Швабском Альбе в Германии.
  12. Свинцовые, серебряные и цинковые шахты в Тарновске-Гуры и его гидравлическая подземная система управления в Польше.
  13. Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, основанного Иваном Грозным в 1551 году.

7 июля в список всемирного наследия ЮНЕСКО был включён природный заповедник "Ландшафты Даурии", расположенный по обе стороны российско-монгольской границы.

URL: http://www.vb.kg/362991
Теги:
ЮНЕСКО, культура
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