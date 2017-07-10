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Тысячи жителей Калифорнии эвакуированы в связи с крупными пожарами

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Тысячи жителей Калифорнии эвакуированы в связи с крупными пожарами, которые действуют на территории нескольких регионов штата, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает агентство, почти 4000 человек около горного массива Сьерра-Невада уже эвакуированы, ещё 7400 человек получили сообщения, призывающие готовиться к эвакуации.

По данным властей, огонь распространился по территории площадью около 20 кв. км и уничтожил, по меньшей мере, десять построек.

Возгорания в Калифорнии начались 8 июля из-за жары, очаги быстро распространились по лесным массивам штата. К настоящему моменту пожары уже почти достигли окраин города Санта-Барбара.

URL: http://www.vb.kg/362992
Теги:
пожар, США
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