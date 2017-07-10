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В пабе Бишкека убили парня, приревновав его к девушке-администратору

1994  2
Родион Решетов

В Бишкеке 8 июля в милицию поступило сообщение о том, что в одном из пабов города в ходе словесной перепалки был убит житель столицы 1989 года рождения. Его застрелили из травматического револьвера. Об этом сообщают в ГУВД г. Бишкек.

По подозрению в убийстве был задержан гражданин Э.И. 1990 года рождения. Сейчас следствие выясняет причины конфликта. Сам же задержанный объяснил свой поступок тем, что между ним и убитым возникла ссора, и он применил оружие.

По неофициальной информации, причиной ссоры, возможно, стала ревность задержанного к девушке, предположительно работающей администратором в Chicago pub & karaoke, где и произошло убийство. В настоящее время следствие опрашивает всех свидетелей.

"На месте работала группа УВД Октябрьского района и ГУВД г. Бишкек. Недалеко от места преступления, в арыке, был найден травматический револьвер. Сейчас в ходе следствия будут опрошены все свидетели, кто в тот момент был рядом. Кроме того, проверяется версия конфликта на почве ревности", - сообщил руководитель пресс-службы ГУВД г. Бишкек Адыл Оморов.

Тем временем, следственным отделом УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 97 УК КР.

Назначен ряд экспертиз. Начаты следственные мероприятия.

URL: http://www.vb.kg/362995
Теги:
ГУВД, убийство
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Комментарии
смит и вессон
10.07.2017, 10:26

ну что за идиотизм..из-за какой то..... сломал жизнь себе..убил человека..горе родителям с двух сторон..

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T
10.07.2017, 13:15

До игрался

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