Ушуисты Кыргызстана завоевали 20 медалей на турнире в Казахстане

Команда Кыргызстана завоевала 20 медалей на турнире по традиционному ушу "Звезды Алатау - 2017", прошедшем в Алматы (Казахстан).

Как сообщает федерация данного вида восточных единоборств, в соревнованиях страну представляли 14 спортсменов под руководством вице-президента федерации Натальи Нещерет.

По итогам состязаний команда завоевала 11 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали. Победителями стали Жанболот Козубеков, Адил Мусаев, Азирет Мусаев, Салима Айтмамбетова, Даниил Власов, Бакай Орозалиев и Тимур Тарымов.

"Наши ушуисты продемонстрировали традиционный и спортивный стили боевого искусства ушу в различных видах программы турнира: в технике без оружия, с разными видами оружия – шестом, саблей, мечом", - сообщили в федерации.

Как отмечается, этот турнир для команды стал очередной ступенью в подготовке к чемпионатам мира и Азии и крупным международным турнирам по традиционному и спортивному ушу.