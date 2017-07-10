Подземный переход на пересечении пр. Чуй и ул. Абдрахманова реставрируют

Как сообщают в управлении капитального строительства, в целях улучшения состояния и безопасности начат ремонт подземного перехода на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова.

По данным пресс-службы мэрии г. Бишкек, достигнута договорённость с торговцами подземки, и сейчас они своими силами проводят демонтаж существующих торговых павильонов.

Для удобства пешеходов обеспечен надземный пешеходный переход с устройством тротуара из брусчатки, а также установлены указательные знаки и нанесены дорожные разметки. Территория со стороны юго-восточной части подземного перехода огорожена.

Для улучшения состояния подземных переходов планируется заменить напольное покрытие и облицовку стен. Кроме того, будут отремонтированы потолки с использованием современных материалов, также будет заменено освещение. Старые лестничные марши входных групп будут демонтированы и заменены на новые. У всех входов в переход будут установлены навесы с металлическими конструкциями и остеклением "триплекс".

Для облегчения перемещения лиц с ограниченными возможностями через подземный переход будут обновлены существующие пандусы с применением современных технологий.

В данное время также ведется ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса.