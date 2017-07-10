Танцоры Кыргызстана завоевали две медали на чемпионате Азии в Гонконге

Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по спортивным бальным танцам, который завершился 9 июля в Гонконге.

Как сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызстана, за награды в соревнованиях боролись представители 15 стран. Медали разыгрывались в латиноамериканской и европейской программах.

Кыргызстанцы выступили по латиноамериканской программе среди взрослых, программа включает в себя такие виды танцев, как самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв.

В итоге две пары танцоров пробились в финал среди взрослых и заняли призовые места. В частности дуэт Артем Семеренко и Валерия Качалко завоевали серебряные медали чемпионата.

В этой же категории третьими стали Алексей Кибкало – Татьяна Когадей.