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Танцоры Кыргызстана завоевали две медали на чемпионате Азии в Гонконге

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Гулиза Авазова

Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по спортивным бальным танцам, который завершился 9 июля в Гонконге.

Как сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызстана, за награды в соревнованиях боролись представители 15 стран. Медали разыгрывались в латиноамериканской и европейской программах.

Кыргызстанцы выступили по латиноамериканской программе среди взрослых, программа включает в себя такие виды танцев, как самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв.

В итоге две пары танцоров пробились в финал среди взрослых и заняли призовые места. В частности дуэт Артем Семеренко и Валерия Качалко завоевали серебряные медали чемпионата.

В этой же категории третьими стали Алексей Кибкало – Татьяна Когадей.

URL: http://www.vb.kg/363000
Теги:
спорт, танцы, чемпионат
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Комментарии
Гуля
10.07.2017, 11:39

Поздравляем! А куда делась Виктория Качалко?

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