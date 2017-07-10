Пока купаться в озерах Пионерское и Комсомольское нельзя. Воды просто нет

Столичная мэрия просит горожан не купаться в озерах Пионерское и Комсомольское до полного завершения подготовительных работ.

После заполнения водоемов водой городской центр Госсанэпидемнадзора МЗ КР проведет сбор проб воды из водоемов в Карагачевой роще, от результатов лабораторных анализов будет зависеть дата открытия купального сезона.

Впервые за 15 лет МП "Зеленстрой" в рамках производственной программы проведет работы по очистке дна и отстойника озер Комсомольское и Пионерское.

Общая площадь дна водоемов – 6 га. Объем запланированных работ по очистке отстойника – 0,7 га и дна озер – 2,2 га и составляет 21 тыс. м3, из которых на сегодняшний день очищено 16,7 тыс. м3 (80%).

По предварительным данным, открыть купальный сезон в этом году планируется в середине июля текущего года.