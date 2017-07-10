В столице начато строительство двух надземных переходов. Эту информацию "ВБ" подтвердили в управлении капитального строительства мэрии Бишкека.

Начальник управления Нурлан Эшенбаев рассказал, что в настоящий момент подготавливаются оборудование, металлоконструкции и лифты корейского производства. На каждый объект выделено по 17-18 миллионов сомов. В настоящий момент на местах установлены строительные заграждения. Поставка вспомогательного оборудования и металлических изделий производится строго по плану.

Строительство закончится 31 августа текущего года.

Пока речь идет о строительстве двух переходов – у Аламединского рынка и рынка "Мадина". Всего же планируется построить 6 надземных переходов, как сообщалось в феврале текущего года.