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В столице начато строительство двух надземных переходов

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Глеб Куренев

В столице начато строительство двух надземных переходов. Эту информацию "ВБ" подтвердили в управлении капитального строительства мэрии Бишкека.

Начальник управления Нурлан Эшенбаев рассказал, что в настоящий момент подготавливаются оборудование, металлоконструкции и лифты корейского производства. На каждый объект выделено по 17-18 миллионов сомов. В настоящий момент на местах установлены строительные заграждения. Поставка вспомогательного оборудования и металлических изделий производится строго по плану.

Строительство закончится 31 августа текущего года.

Пока речь идет о строительстве двух переходов – у Аламединского рынка и рынка "Мадина". Всего же планируется построить 6 надземных переходов, как сообщалось в феврале текущего года.

URL: http://www.vb.kg/363002
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
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Комментарии
312
10.07.2017, 13:19

То, что начинают строить надземные переходы, это супер! Ео зачем так усложнять? Не проще ли было бы сделать простые оьлегченные "мостики"?

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