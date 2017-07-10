В Баткене ефрейтор упал в быстротечную реку и уронил пулемет

В Баткенской области ефрейтор войсковой части сухопутных войск упал в быстротечную реку и уронил пулемет. Об этом сегодня, 10 июля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, 4 июля, переправляясь через реку Каравшин, ефрейтор подскользнулся и упал в воду. В результате военнослужащий уронил пулемет РПК-74. "В настоящее время идут поисковые работы. Подключены сотрудники МЧС. Однако пока поиски результатов не дали. Проводится служебное расследование", - проинформировали редакцию.

В свою очередь в пресс-службе Генерального штаба "ВБ" подтвердили данную информацию, пояснив, что в настоящий момент проводится разбирательство. "О произошедшем предупреждена Военная прокуратура Баткенского гарнизона", - отметили в ведомстве.