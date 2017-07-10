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В Баткене ефрейтор упал в быстротечную реку и уронил пулемет

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Аида Джумашева

В Баткенской области ефрейтор войсковой части сухопутных войск упал в быстротечную реку и уронил пулемет.  Об этом сегодня, 10 июля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах. 

Как уточняется, 4 июля, переправляясь через реку Каравшин, ефрейтор подскользнулся и упал в воду. В результате военнослужащий уронил пулемет РПК-74. "В настоящее время идут поисковые работы. Подключены сотрудники МЧС. Однако пока поиски результатов не дали. Проводится служебное расследование", - проинформировали редакцию.

В свою очередь в пресс-службе Генерального штаба "ВБ" подтвердили данную информацию, пояснив, что в настоящий момент проводится разбирательство. "О произошедшем предупреждена Военная прокуратура Баткенского гарнизона", - отметили в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/363004
Теги:
МВД, Генеральный штаб
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Комментарии
44444
10.07.2017, 11:15

а с ним еще два танка и два БТРа и ящик патронов ушли в воду поиски как обычно бывает результатов не дали. 

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44444
10.07.2017, 11:17

маленький мальчик нашел пулемет теперь в Баткене никто не живет!!!! 

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