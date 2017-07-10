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Выпускникам из Аксыйского района выдали новые аттестаты взамен бракованных

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Айдана Абдуваитова

Выпускникам в Аксыйском районе выдали новые аттестаты. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве образования.

В начале июля из Бишкека в Аксыйский район отправили новые образцы аттестатов взамен бракованных. Районный отдел образования в свою очередь перенаправил их в школы.

Напомним, 24 июня все выпускники школ Аксыйского района получили бракованные аттестаты - в тексте на кыргызском языке были допущены ошибки. В ведомстве это назвали технической ошибкой и пообещали до начала приемной кампании выдать новые аттестаты выпускникам.

Приемная комиссия в вузах стартовала сегодня, 10 июля.

URL: http://www.vb.kg/363005
Теги:
абитуриент, Аксыйский район
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