Бегунья из Кыргызстана Дарья Маслова взяла второе золото чемпионата Азии

Кыргызстанка Дарья Маслова завоевала вторую золотую медаль чемпионата Азии, который прошел в городе Бхубанешвар (Индия).

Как сообщает официальный сайт состязаний, в беге на 10 тысяч метров Дарья Маслова преодолела дистанцию за 32 минуты 21.21 секунды. Этот результат позволил ей стать двукратной чемпионкой Азии по легкой атлетике.

Второе и третье места заняли бегуньи из Японии Юка Хори с результатом 32 минуты 23.26 секунды и Сузуки Матсуда (32 минуты 46.61 секунды).

Напомним, в этом же чемпионате Дарья Маслова стала чемпионкой Азии в беге на дистанции 5000 метров, преодолев ее с результатом 15 минут 57.95 секунды.

Стоит отметить, Маслова является единственным призером из Кыргызстана на последней Универсиаде-2015. Также она недавно стала призером Исламских игр солидарности, прошедших в Баку (Азербайджан).

В 2014-м году Дарья показала аналогичный результат на молодежном чемпионате Азии, завоевав две золотые медали. Она стала первой на дистанциях 3000 и 5000 метров.