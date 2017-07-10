Погода
$ 69.50 - 69.73
€ 78.87 - 79.60

Бегунья из Кыргызстана Дарья Маслова взяла второе золото чемпионата Азии

136  0
Гулиза Авазова

Кыргызстанка Дарья Маслова завоевала вторую золотую медаль чемпионата Азии, который прошел в городе Бхубанешвар (Индия).

Как сообщает официальный сайт состязаний, в беге на 10 тысяч метров Дарья Маслова преодолела дистанцию за 32 минуты 21.21 секунды. Этот результат позволил ей стать двукратной чемпионкой Азии по легкой атлетике.

Второе и третье места заняли бегуньи из Японии Юка Хори с результатом 32 минуты 23.26 секунды и Сузуки Матсуда (32 минуты 46.61 секунды).

Напомним, в этом же чемпионате Дарья Маслова стала чемпионкой Азии в беге на дистанции 5000 метров, преодолев ее с результатом 15 минут 57.95 секунды.

Стоит отметить, Маслова является единственным призером из Кыргызстана на последней Универсиаде-2015. Также она недавно стала призером Исламских игр солидарности, прошедших в Баку (Азербайджан).

В 2014-м году Дарья показала аналогичный результат на молодежном чемпионате Азии, завоевав две золотые медали. Она стала первой на дистанциях 3000 и 5000 метров.

URL: http://www.vb.kg/363006
Теги:
легкая атлетика, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  