Суд по делу сторонников Жапарова. Под домашний арест не отпустили

Сегодня, 10 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе заседания Шарабидин Токтосунов, адвокат подсудимого Шамшидин уулу Айдинбека, вновь ходатайствовал об изменении ему меры пресечения.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Марат Сыдыков вынес решение о том, что мера пресечения подсудимого не подлежит изменению. Шамшидин уулу остается под стражей.

Отметим, что у подсудимого болен отец, в связи с чем он и просил изменить ему меру пресечения.