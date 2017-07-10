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Суд по делу сторонников Жапарова. Под домашний арест не отпустили

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Аида Джумашева

Сегодня, 10 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе заседания Шарабидин Токтосунов, адвокат подсудимого Шамшидин уулу Айдинбека, вновь ходатайствовал об изменении ему меры пресечения.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Марат Сыдыков вынес решение о том, что мера пресечения подсудимого не подлежит изменению. Шамшидин уулу остается под стражей.

Отметим, что у подсудимого болен отец, в связи с чем он и просил изменить ему меру пресечения.

URL: http://www.vb.kg/363014
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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