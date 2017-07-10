Свидетель по делу сторонников Жапарова узнал одного из подсудимых

Сегодня, 10 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе заседания суд допросил в качестве свидетеля сотрудника 10 отдела ГУВД столицы Азамата Суталинова. По его словам, во время митинга у здания ГКНБ в марте этого года он видел подсудимого Шамшидин уулу Айдинбека.

"Он призывал к физической расправе над сотрудниками милиции. В отношении остальных подсудимых я ничего не могу сказать", - сказал Суталинов.

На вопрос защитника о том, подпадают ли действия Шамшидин уулу под уголовную ответственность, свидетель ответил, что юридическую оценку действиям подсудимого будет давать суд.