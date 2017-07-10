Игра в кошки-мышки. Кандидаты в президенты занимают стартовые позиции

Несмотря на то, что количество кандидатов в президенты приближается к двум десяткам, серьезных претендентов, если опираться на прогнозы политологов, – всего четыре. Это действующий премьер Сооронбай Жээнбеков, два его предшественника на посту главы правительства Темир Сариев и Омурбек Бабанов, а также лидер партии "Онугуу Прогресс" Бакыт Торобаев.

Все остальные претенденты – без шансов на успех. Видимо, они исходят из принципа "Главное – не победа, а участие" и преследуют прежде всего свои личные интересы. При этом заведомые аутсайдеры подразделяются на три условные группы.

В первую из них, "безобидную", входят те, кто хочет оставить хоть какой-то след в истории и вписать в свою биографию строчку о том, что был кандидатом в президенты.

К категории "обиженных" можно отнести представителей прозападных НПО, бывших чиновников и уголовно преследуемых лиц. Кстати, по поводу того, смогут ли баллотироваться Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров, еще ничего не ясно. У правоведов на этот счет есть разные мнения. Естественно, что вся предвыборная кампания "обиженных" будет строиться на критике власти. Именно от этой компании выдвиженцев можно ожидать различных неприятных сюрпризов, вплоть до попыток организовать свой "майдан", сорвать выборы и вывести граждан на улицы. Их планы, естественно, будут напрямую зависеть от складывающейся ситуации и объемов внешней финансовой подпитки. Если им удастся нагреть общественно-политическую обстановку до нужного градуса нервозности, то вполне могут полезть и на рожон. Риск такой есть, и, как неоднократно отмечали эксперты, серьезные игроки за рубежом будут предпринимать попытки оказать влияние на исход президентских выборов, в том числе путем организации массовых акций протеста или беспорядков.

"Наблюдая за мелкотравчатой оппозицией, где есть в том числе и петухи, можно констатировать, что она крайне слаба. Народ им сейчас не особенно доверяет, потому что в рядах оппонентов власти преобладают нездоровые идеи. Одиозные граждане чрезмерно увлеклись популизмом", - считает политолог Бакыт Бакетаев.

Третья группа кандидатов – "покладистые". Они баллотируются для того, чтобы и себя показать, и в решающий момент призвать своих сторонников обязательно голосовать за кандидата от партии власти. Большого электората у них, естественно, нет, но громкое заявление обязательно будет сделано. Это такой маркетинговый ход, чтобы в перспективе себя любимого подороже продать и попросить какую-нибудь важную должность у того, кто обязательно выиграет президентские выборы. С одной стороны, такие кандидаты играют некоторую стабилизирующую роль, с другой, когда степень лизоблюдства зашкаливает, "покладистые", наоборот, теряют авторитет, и результат их деятельности оценивается со знаком минус.

Вернемся к фаворитам президентской гонки. Как предполагают политологи, наиболее острая борьба развернется между Омурбеком Бабановым, Темиром Сариевым и Бакытом Торобаевым. Состязаться они будут, вероятнее всего, только за второе место. Утешительный приз дает надежду на то, что его обладатель когда-нибудь в перспективе сможет претендовать на должность премьер-министра Кыргызстана.

Эксперт по политическим вопросам Бакыт Бакетаев уверен, что, чем бы ни завершился предстоящий съезд СДПК по выдвижению кандидата в президенты, тот, кто будет поддержан партией, и станет основным претендентом на пост главы государства. "Реалии таковы, что большая часть населения республики готова поддержать представителя СДПК. Это безоговорочный фаворит. Здесь нужно прибавить авторитет президента, авторитет всех депутатов партии в парламенте и в местных советах, авторитет должностных лиц, представляющих социал-демократов в органах государственной власти", - подчеркивает Бакетаев.

Что касается возможного выдвижения двух кандидатов от СДПК, то эксперты полагают, что эта тема закрыта, как бы некоторые силы ни пытались ее реанимировать. Нет никаких предвестников того, что Сооронбая Жээнбекова будут менять на кого-то еще. Если кто-то решит баллотироваться по собственной инициативе, то такой претендент не сделает никакой погоды на президентских выборах. Отдельные политтехнологи подсчитывают, сколько голосов могли бы получить представители СДПК в разных регионах республики, они предрекают потерю части электората на севере страны. Бакыт Бакетаев такие прогнозы в расчет не принимает и считает, что их составители вводят общественность в заблуждение.

"Что там говорить, на севере действительно много различных лидеров, но главный лидер, и это неоспоримый факт, президент Атамбаев. Причем его позиции сильные не только здесь, но и на юге республики. Поэтому очень многое зависит от позиции главы государства. Хотя он и не может вмешиваться, наш народ быстро вычисляет, за кого нужно голосовать. В то же время я поражаюсь некоторым нашим либералам-демократам. Например, Барак Обама вовсю работал на Хилари Клинтон. Это нормальное явление в той стране, которая считается центром и родиной демократии. Так почему же наш президент не может поработать на того, кого считает нужным? Вот это демократическое лицемерие порой ставит в тупик. Не нужно здесь заниматься ханжеством и прикрываться фиговым листочком, народ прекрасно все понимает. Почему нужно скрывать, кому действующий президент отдает предпочтение в важный для Кыргызстана момент передачи власти?" - недоумевает Бакетаев.

Кстати, несмотря на обилие кандидатов, эксперты не исключают того, что президентские выборы могут закончиться уже в первом туре. Народ, уставший от потрясений, только в последние годы наконец ощутил стабильность, поэтому и голосовать будет за продолжение выбранного политического курса и в поддержку тех изменений, которые наметились в экономике и социальной сфере.