В Иссык-Кульской области турист пытался обменять фальшивую валюту

В дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района обратился работник обменного пункта села Бостери о том, что 8 июля примерно в 13.00 неизвестный мужчина европейской национальности в возрасте 50-55 лет обменял 2000 евро номиналом 500 евро в количестве 4 штук. В ходе обмена работник пункта заметил, что денежные средства являются фальшивыми, и в тот же момент сообщил об этом в милицию.

По данному сообщению привлеченной к общественной безопасности во время летнего туристического сезона дежурной мобильной группой поселкового отделения милиции села Бостери Иссык-Кульского района был задержан 54-летний гражданин СНГ Л. Валерий. При установлении личных данных сотрудниками милиции было выяснено, что задержанный находится в розыске Чуйским областным ГУВД за мошенничество.

"По факту обмена фальшивых денежных средств материалы по подследственности будут переданы в территориальную Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями для дачи юридической оценки", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.