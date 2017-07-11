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Продолжает работать автобусная линия "Бесплатная юридическая помощь"

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ВБ

В целях повышения уровня правовой грамотности граждан, а также расширения доступа населения к бесплатной юридической помощи в Министерстве юстиции КР функционирует проект "Автобус солидарности". В рамках данного проекта юристы и государственные нотариусы ведомства выезжают поочередно в разные айыл окмоту для оказания бесплатной правовой помощи населению.

Так, 10 июля юристы "Автобуса солидарности" уже съездили в Арашанский и Таш-Мойнокский айыл окмоту Чуйской области. Теперь правовую помощь гражданам специалисты готовы оказать в следующих сельских управах:

  1. 12 июля – в 10.00 в здании Кок-Жарского айыл окмоту;
  2. 12 июля – в 14.00 в здании Кара-Жыгачского айыл окмоту;
  3. 14 июля – в 10.00 в здании Лебединовского айыл окмоту;
  4. 14 июля – в 14.00 в здании Аламудунского айыл окмоту.

Отметим, что с начала 2017 года "Автобус солидарности" посетил Панфиловский, Жайылский, Московский, Аламединский районы Чуйской области и Ноокатский район Ошской области. Первичную консультационную помощь получили более 500 граждан по различным вопросам: регистрация земельных участков и жилищного имущества, разрешение семейных споров, оформление наследства, оформление различного рода документов (паспорт, свидетельство о смерти), составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы и т.д.

Реализация проекта "Автобус солидарности" проходит при содействии проекта ПРООН "Улучшение доступа к правосудию для расширения правовых возможностей в КР".

URL: http://www.vb.kg/363022
Теги:
Министерство юстиции, Чуйская область
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