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ЦИК on-line. Жалобы будут принимать на сайте ведомства

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Глеб Куренев

Для обеспечения прозрачности выборов жалобы или заявления будут приниматься на официальном сайте Центризбиркома. Об этом сообщили в ведомстве.

Вчера, 9 июля, было утверждено положение "О порядке рассмотрения избирательными комиссиями заявлений (жалоб) избирателей и иных субъектов (участников) избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в Кыргызской Республике".

Чтобы зарегистрировать свою жалобу, необходимо пройти на сайт ЦИК и зайти в раздел "Отправить обращение".

"Это позволит обеспечить прозрачность функционирования выборной системы на всех уровнях в период избирательных кампаний.

Далее каждый заявитель может отследить стадии рассмотрения своего запроса в режиме реального времени на сайте ведомства", - проинформировали в ЦИК.

Кроме того, на сайте можно будет также ознакомиться с принятым решением.

URL: http://www.vb.kg/363024
Теги:
выборы, ЦИК
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