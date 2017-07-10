Футбол: "Дордой" подписал контракт с полузащитником немецкой "Боруссии М"

Футбольный клуб "Дордой" (Бишкек) подписал контракт с игроком молодежной сборной Кыргызстана, воспитанником немецкого футбола - Александром Мищенко. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Дордой".

Как сообщается, с 2014 по 2017 год Мищенко выступал за молодежный состав одного из титулованных клубов Германии - "Боруссии Мёнхенгладбах".

Контракт с 20-летним игроком "Дордой" подписал до конца 2018 года. В новом клубе Мищенко будет выступать под седьмым номером.

Карьера футболиста:

2006-2010 TSC Euskirchen (Германия) 2010-2012 Bonner SC (Германия) 2012-2014 TSC Euskirchen (Германия) 2014-2017 Borussia Mönchengladbach (Германия)

Новый "дордоевец" прокомментировал свой переход таким образом: "Я здесь родился. Кыргызстан – это моя Родина. Также мне нужно больше игрового времени. Я хочу прогрессировать. И все это я могу получить здесь. Какие задачи я ставлю перед собой? В первую очеред получать как можно больше игрового времени и достичь с "Дордоем" максимального результата. Хочу выиграть все оставшиеся игры и добиться новых титулов".

Отметим, "Дордой" после недолгих каникул начал готовиться ко второй части чемпионата. Новый игрок тренируется вместе с командой. Ко второй части чемпионата у бишкекского клуба также появился новый главный тренер, которым стал Александр Крестинин. Первую половину чемпионата "дордоевцы" завершили на третьем месте турнирной таблицы, пропустив вперед "Алай" и "Абдыш-Ату".