Погода
$ 69.50 - 69.73
€ 78.87 - 79.60

Некогда скучать! Парень повторил на джайлоо все фишки Майкла Джексона

529  0
Айдана Абдуваитова

Танцор Нурсултан Алибеков снял собственный клип на хит Майкла Джексона на джайлоо. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Танцор в образе деревенского мужчины на джайлоо возле юрты исполняет танец под хит Макла Джексона Black or white. Видео опубликовано сегодня и набрало более 3,5 тыс. просмотров.

Он отметил, что это видео стало ответом на предыдущее видео танца "келинки" Сайкал Жумалиевой.

Напомним, на прошлой неделе девушка опубликовала в Instagram видео танца скучающей келинки под хит 70-80-х Stayin' Alive. Видео стало самым просматриваемым в кыргызском сегменте соцсетей, на сегодняшний день танец келинки набрал более 56 тыс. просмотров.

URL: http://www.vb.kg/363027
Теги:
социальные сети, шоу-бизнес
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  