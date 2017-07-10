Некогда скучать! Парень повторил на джайлоо все фишки Майкла Джексона

Танцор Нурсултан Алибеков снял собственный клип на хит Майкла Джексона на джайлоо. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Танцор в образе деревенского мужчины на джайлоо возле юрты исполняет танец под хит Макла Джексона Black or white. Видео опубликовано сегодня и набрало более 3,5 тыс. просмотров.

Он отметил, что это видео стало ответом на предыдущее видео танца "келинки" Сайкал Жумалиевой.

Напомним, на прошлой неделе девушка опубликовала в Instagram видео танца скучающей келинки под хит 70-80-х Stayin' Alive. Видео стало самым просматриваемым в кыргызском сегменте соцсетей, на сегодняшний день танец келинки набрал более 56 тыс. просмотров.