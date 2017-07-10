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История с поимкой краснокнижного варана произошла в узбекском анклаве

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Айдана Абдуваитова

Краснокнижного серого варана ловили не в Баткенской области, а на территории Узбекистана. Об этом "ВБ" рассказали в пресс-службе УВД области.

В УВД сообщили, что после публикации в соцсетях фото пойманного варана местные правоохранительные органы начали поиски браконьеров.

"Выяснилось, что это произошло в анклаве Жигит-Пирим, который относится к Узбекистану. Таким образом, инцидент произошел на узбекской территории, и нарушитель является гражданином Узбекистана. То есть это все не в Кыргызстане происходило, и мы ничего не сможем сделать. Но всю имеющуюся у нас информацию мы передали экологам", - отметили в УВД.

Напомним, в Facebook пользователь Нуржан Алымканова опубликовала фото среднеазиатского серого варана, которого поймали для продажи. Была информация, что это произошло в селе Таян Баткенской области, варанов ловили и продавали на черном рынке примерно за 2 тыс. сомов. Это вызвало возмущение общественности, и милиция начала поиски нарушителей.

В 40-х годах прошлого века кожа серого варана была востребована в галантерейной промышленности, что привело к сильному сокращению его численности, а в некоторых местах - и к полному исчезновению. В Кыргызстане серый варан занесен в Красную книгу с 1985 года и имеет охранный статус.

URL: http://www.vb.kg/363029
Теги:
Баткенская область, Узбекистан, анклав, животные
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