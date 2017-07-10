19 кандидат. Пенсионер Анвар Сартаев баллотируется в президенты страны

Пенсионер Анвар Сартаев выдвитнул свою кандидатуру в президенты Кыргызстана. Об этом сообщили в ЦИК.

Сегодня, 10 июля, в ЦИК поступило заявление от Сартаева о самовыдвижении кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Анвар Сартаев является военным омбудсменом. Он занимается защитой прав бывших военнослужащих и военных пенсионеров. Ему 62 года и он находится на пенсии.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении от Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили их партии.

Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.