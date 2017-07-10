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19 кандидат. Пенсионер Анвар Сартаев баллотируется в президенты страны

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Айдана Абдуваитова

Пенсионер Анвар Сартаев выдвитнул свою кандидатуру в президенты Кыргызстана. Об этом сообщили в ЦИК.

Сегодня, 10 июля, в ЦИК поступило заявление от Сартаева о самовыдвижении кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Анвар Сартаев является военным омбудсменом. Он занимается защитой прав бывших военнослужащих и военных пенсионеров. Ему 62 года и он находится на пенсии.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении от Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили их партии.

Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.

URL: http://www.vb.kg/363031
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (21 материалов)
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Комментарии
Ася
10.07.2017, 15:14

Все кому не лень решили идти в президенты, половину, даже большую часть народ вообще не знает

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дубай
10.07.2017, 15:23

Кто нибудь скажите условия подачи? Тож попробую себя для галочки. Миллион сомов залог возвращается же? И какие расходы еще есть?

0
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Айдай Тыныстанова
10.07.2017, 16:50
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 5

Буду голосовать за Турсунбекова Чыныбая. Адекватный кандидат, без всякой себяшки на торте, без волков всяких на плакатах, без мародеров, в общем без клоунады.Да и Турсунбеков, человек с отличным образованием, успешный бизнесмен, подмечу, что в политику он пришёл уже будучи в бизнесе. Да и как политик показал себя самостоятельным звеном, не зависящий от чьего-то мнения, имеющий свою точку зрения и в международных встречах он тоже явно преуспел. А ещё подкупает то, что он филантроп, причём занимается он благотворительностью без всякой этой мишуры "посмотрите налево, обнимете мальчика, встаньте рядом с отстроенным садиком, все фото готово, в печать".

+1
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Адилет Абдуразаков
10.07.2017, 16:56
Карма: +13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 2
Комментариев: 10

Тоже буду голосовать за Турсунбекова, кажется именно единственный кто сможет повести дальше все проекты начатые Атамбаевым, курс во внешней политике. Вот к примеру недавно он встречался с Володиным и Матвиенко и также как наш президент настоял на том, чтоб нашим мигрантам в РФ разрешили работать по кыргызским вод.правам, благо наше предложение поддержали. Еще пример, в марте Атамбаев ездил к чехам, обсуждали проекты ГЭС, в мае туда же полетел Чыныбай Турсунбеков тоже обсуждал с первыми лицами энергетические проекты и мына результат, сегодня подписали реализацию проектов по мини ГЭС между КР и Чехией

0
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Барак уБАМа
10.07.2017, 21:20
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 24
Комментариев: 180

Адилет Абдуразаков

Тоже буду голосовать за Турсунбекова, кажется именно единственный кто сможет повести дальше все проекты начатые Атамбаевым, курс во внешней политике. Вот к примеру недавно он встречался с Володиным и Матвиенко и также как наш президент настоял на том, чтоб нашим мигрантам в РФ разрешили работать по кыргызским вод.правам, благо наше предложение поддержали. Еще пример, в марте Атамбаев ездил к чехам, обсуждали проекты ГЭС, в мае туда же полетел Чыныбай Турсунбеков тоже обсуждал с первыми лицами энергетические проекты и мына результат, сегодня подписали реализацию проектов по мини ГЭС между КР и Чехией

начали агитацию через подставных.

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Жалоба модератору
Барак уБАМа
10.07.2017, 21:22
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 24
Комментариев: 180

Айдай Тыныстанова

Буду голосовать за Турсунбекова Чыныбая. Адекватный кандидат, без всякой себяшки на торте, без волков всяких на плакатах, без мародеров, в общем без клоунады.Да и Турсунбеков, человек с отличным образованием, успешный бизнесмен, подмечу, что в политику он пришёл уже будучи в бизнесе. Да и как политик показал себя самостоятельным звеном, не зависящий от чьего-то мнения, имеющий свою точку зрения и в международных встречах он тоже явно преуспел. А ещё подкупает то, что он филантроп, причём занимается он благотворительностью без всякой этой мишуры "посмотрите налево, обнимете мальчика, встаньте рядом с отстроенным садиком, все фото готово, в печать".

он не дозрел до президентства.

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