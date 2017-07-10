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Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале "ИгрО!тека"

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Новый сервис "ИгрО!тека" от мобильного оператора "О!" открывает для вас увлекательный и разнообразный мир онлайн-игр. Игровой портал game.o.kg собрал многотысячную коллекцию онлайн-игр самых разных жанров: симуляторы, гонки, квесты, детские, RPG, викторины, стратегии, логические, космические и другие.

Подключая сервис "ИгрО!тека", вы получаете:

  1. Удобный универсальный аккаунт. Вам больше не нужно запоминать пароли и логины для доступа к любимым играм – сервис "ИгрО!тека" объединяет все учетные данные;
  2. 100% лицензионные игры ("Человек-паук - 3", "Черепашки Ниндзя", "Супер Марио", Subway surfers, "2048", "Весёлая ферма", "Смешарики" и тысячи других);
  3. Возможность играть абсолютно бесплатно без покупки игровой валюты;
  4. Возможность скачивать до 3-х игр ежедневно;
  5. Бесплатный интернет-трафик. Навигация по сайту, каталогу игр и сайтам игр абсолютно бесплатны в сети "O!" по всему Кыргызстану!

Любая игра развивает логику и смекалку, а ещё помогает разнообразить серые будни, добавляя ярких эмоций. Теперь не нужно носить с собой повсюду шахматные доски или карты, чтобы оживить досуг большой компании. С помощью сервиса "ИгрО!тека" можно найти сотни игр. Онлайн-игры также помогают отвлечь детей и способствуют развитию координации. Гонки онлайн и всевозможные игры-бродилки помогают улучшить способность ориентирования в пространстве, развивают концентрацию внимания, учат быстро реагировать и думать на несколько шагов вперед. Стратегии онлайн по праву считаются лучшими играми для детей любого возраста. Они отлично развивают логическое мышление.

Играть в игры онлайн можно в любое время и на любой платформе: на смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере. Можно выбрать кыргызский или русский язык пользования сервисом. Первые 3 дня при первом подключении предоставляются бесплатно, далее – всего 6 сомов в день (с НДС, без НсП) за возможность получать удовольствие от игр. Подробная информация на сайте o.kg и game.o.kg.

Добавьте ярких эмоций в вашу жизнь!

URL: http://www.vb.kg/363032
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#O!
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