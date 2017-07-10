МИД объявил набор специалистов в центральный аппарат

Министерство иностранных дел объявило новый набор специалистов для центрального аппарата ведомства в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Требуются специалисты со знанием английского, китайского, немецкого, корейского, французского, персидского, турецкого, узбекского языков, а также законов КР "О дипломатической службе Кыргызской Республики", "О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики", "О государственной границе Кыргызской Республики", Концепции внешней политики КР, Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и других основ дипломатической службы.

Документы принимаются до 17.00 17 июля. Подробнее можно узнать на сайте ведомства.