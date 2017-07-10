В Кыргызстане задержан гражданин Китая, объявленный в международный розыск

Национальное центральное бюро Интерпола в КР задержало иностранного гражданина, находящегося в международном розыске, за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, 9 июля 2017 года на территории города Бишкек в ходе спецоперации было проведено задержание гражданина КНР Д.З. 1988 года рождения, который разыскивался НЦБ Интерпола в Астане РК за совершение преступления, предусмотренного ст. 394 ч. 3 ("Организация незаконной миграции") УК РК.

По предварительным данным, указанный гражданин на основании поддельных документов получал визы, разрешения на работу, ПМЖ и др. Число иностранных граждан, получивших таким образом разрешительные документы, может исчисляться сотней и более. Незаконная миграция граждан осуществлялась через территорию Казахстана в период с 2015 по 2016 год.

Действуя в составе преступной группы, он приглашал иностранных граждан (в основном граждан КНР), путем предоставления поддельных документов оказывал им услуги для их незаконного въезда, выезда и перемещения по Казахстану.

С 2016 года Д.З. скрывался от правоохранительных органов. Как выяснилось, у разыскиваемого лица документы были поддельными. При задержании он предъявил паспорт, в котором указаны персональные данные другого гражданина КНР. Задержанный фигурант международного розыска на основании ст. 94 УПК КР водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Решается вопрос о его экстрадиции.