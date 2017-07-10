Свидетель по делу Жапарова путается в показаниях в суде

Сегодня, 10 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля Айбека Качаганова. Он рассказал, что 7 октября 2013 года познакомился с журналистом Кенжебеком Джумабаевым.

Со слов Качаганова, журналист передал ему 50-60 тыс. сомов. Однако, для чего эти деньги предназначались, свидетель точно не ответил.

В показаниях он указывал, что деньги были материальной помощью для митинга на несколько дней. В частности на еду и бензин для митингующих.

"В сентябре до митингов мы приехали в офис Жапарова. После я стал председателем молодежи Саруу. Кенжебек Жумабаев 100 тысяч сомов дал. 5-6 октября он также дал 65 тысяч, сказал, что помощь митингу. Я передал ребятам на еду. О том, чьи деньги, я не знал. Сейчас уже узнаю, что деньги выделял Жапаров", - указывается в показаниях свидетеля.

В суде же свидетель заявил, что не помнит, на что ему дали деньги. "Мы собирали деньги на благотворительность. Жолдошбек Кожобеков дал 60 тысяч, кто-то – больше. На что, я даже и не спрашивал. Был журнал учета, куда я записывал внесенную сумму", - заявил свидетель в суде.

Он добавил, что на митинг в Караколе люди вышли из патриотических чувств.

"После митинга в Караколе в 2014 году в феврале к нам в офис пришли сотрудники правоохранительных органов, разгромили все. Некоторых арестовали. В компьютере были и другие отчеты, которые забрали. Кожобеков после также продолжал давать деньги, но я забыл записать суммы в журнал. У нас было около 200 тысяч сомов", - сказал Качаганов.

Свидетель добавил, что после 7 октября 2013 года возле дома его сильно избили, надев веревку на шею, и выкинули. "После этого я сильно стал болеть. Страдаю потерей памяти немного", - сообщил Качаганов.