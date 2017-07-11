С начала года мэрия Бишкека произвела снос 2371 незаконного объекта

По информации управления землепользования и строительства столичной мэрии, за 6 месяцев деятельности городской службы удалось предотвратить захват земель в Карагачевой роще, в сквере на улице Щербакова, а также в новостройке "Красный строитель" по улице Сары-Челекская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

В целях пресечения самозахвата земель на территории Бишкека УЗС направлены 7 писем в ГУВД и РУВД для принятия мер в соответствии со статьей 172-1 УК КР ("Самовольное занятие или захват земель").

Также возвращены в муниципалитет 13 земельных участков общей площадью 0,78 га в жилмассиве "Ак-Орго". Комплексными мерами муниципальной службы возвращен сквер площадью 0,25 га на пересечении улиц Сухомлинова – Орджоникидзе. Подан иск о возврате земельного участка площадью 1,4 га под гаражный кооператив в 11-м микрорайоне.

Ежедневно муниципальной службой ведется контроль за использованием муниципальных земель. Таким образом, управлением произведен снос (демонтаж) 2371 объекта, из них 394 объекта - облегченного типа; 197 объектов – капитальные строения, пристройки, заборы, фундамент; 1780 - рекламные конструкции.

Управлением проводится работа по взысканию арендной платы за фактическое пользование землей и за дебиторскую задолженность, где арендаторами оплачено более 2 600 000 сомов.

В целях доведения до сведения застройщиков требований строительных норм и правил при возведении индивидуальных жилых домов управлением разработана и постоянно распространяется среди застройщиков "Памятка-рекомендация для индивидуальных застройщиков на территории города Бишкек". Кроме того, с застройщиками проводится разъяснительная работа о правилах оформления необходимых правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов для индивидуального жилищного строительства.