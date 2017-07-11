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Бишкекглавархитектура: Как сделать перепланировку жилых помещений?

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ВБ

В разгар строительного сезона специалисты МП "Бишкекглавархитектура" подготовили ответы на вопросы, связанные с перепланировкой жилых помещений.

Перепланировка квартир разрешается в современных домах каркасной конструкции, но есть и старые дома, которые были построены по той же каркасной схеме.

Жителям Бишкека, которые решили расширить жилую комнату, ванную или кухню, необходимо обратиться в "Единое окно" МП "Бишкекглавархитектура". При себе необходимо иметь технический паспорт, договор купли-продажи или иной другой документ, подтверждающий право собственности на имущество, а также удостоверение личности. К документам также необходимо приложить заключение Института сейсмологии и эскизный проект. МП "Бишкекглавархитектура" подготовит техническое заключение на перепланировку или переоборудование комнат, которые вы хотели бы изменить.

Что касается панельных многоквартирных домов, то перепланировка в них запрещена, так как попадает под запрет Жилищного кодекса КР. В таких домах не разрешаются перепланировка и переоборудование помещений.

Сушильная комната в многоквартирном доме является общедолевой собственностью всех собственников жилья. Ее можно приобрести или взять в аренду только как сушильное помещение. За счет сушильного помещения перепланировать или увеличить площадь квартиры нельзя.

Специалисты МП "Бишкекглавархитектура" также сообщают, что в статье 4 Жилищного кодекса КР предусмотрено, что жилые помещения предназначаются для проживания граждан и не подлежат перепрофилированию под коммерческие объекты.

Прежде чем перепрофилировать уже существующий в доме магазин под квартиру, необходимо обратиться в МП "Бишкекглавархитектура".

URL: http://www.vb.kg/363043
Теги:
Бишкекглавархитектура
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