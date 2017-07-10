Чтобы проложить дорогу, добровольно снесен незаконно построенный дом

В Бишкеке снесены незаконно построенные жилой дом размером 8.90 х 16.80 метра и забор из пескоблока шириной 15,80 метра, длиной 34.80 метра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Капитальные строения находились на пересечении улиц Ахунбаева и Муромская.

Снос произведен в добровольном порядке при первом требовании управления землепользования и строительства. Дом построен без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов.

Данные меры проводятся в рамках реконструкции дорог и реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети г. Бишкек" по улице Ахунбаева, сообщили в пресс-службе.

Работы в этом направлении проведены столичной службой совместно с муниципальным предприятием "Тазалык".