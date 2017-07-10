Сегодня: кровавые следы ОПГ, второе золото бегуньи, в ожидании прохлады

Убийства, разбои и кражи. Сотрудники МВД обезвредили банду из пяти человек, которая совершала дерзкие налеты и отстреливала криминальных авторитетов. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Также правоохранители обнаружили различные приспособления, с помощью которых осуществлялись преступные вылазки. В их арсенале имелись наручники, бронежилеты, пульт для считывания кода сигнализации автомашин, парики, маскарадные маски, рации, "жучки", маячки, сотовые аппараты, тепловизор и другие предметы.

Члены группировки подозреваются в убийстве двух криминальных авторитетов и нападении на инкассаторскую группу в Токмоке. В ноябре 2014 года добычей преступников стали более 10 миллионов сомов. По данным правоохранителей, главарем банды был сын одного из авторитетов криминального мира по кличке Чоро. Следствие предъявило членам преступного сообщества обвинение в совершении почти 40 преступлений. Не исключается, что ОПГ причастна и к другим особо тяжким резонансным делам. Сотрудники МВД проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Лобовое столкновение. 4 человека погибли в страшной аварии, произошедшей на 12 километре автодороги Балыкчи - Боконбаево - Каракол в районе села Оттук. На полном ходу столкнулись двигавшиеся во встречном направлении автомобили Honda Stream и Subaru Legacy. Трагедия оборвала жизни 4 человек, которым было от 18 до 44 лет.

Еще пятеро пострадавших в этой страшной аварии с различными травмами были доставлены в Балыкчинскую территориальную больницу. За их жизни продолжают бороться медики. По факту дорожно-транспортного происшествия назначены необходимые экспертизы. Начато следствие, по результатам которого будут установлен виновник и определены причины смертельного столкновения.

Фальшивые евро. Поддельные денежные знаки попытался обменять на сомы турист из Беларуси, приехавший отдохнуть на Иссык-Куль. В милицию обратился работник валютного пункта из села Бостери, он сразу определил, что ему пытаются всучить поддельные купюры достоинством по 500 евро. Банкноты, которые принес в бюро мужчина 50-55 лет, на самом деле оказались бутафорскими.

Незаконную операцию с фальшивками пытался совершить некто Л. Валерий. При проверке личных данных подозреваемого сотрудники милиции установили, что задержанный находится в розыске. Ранее Чуйским областным ГУВД против него было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Верхне-Нарынский каскад ГЭС будут строить чехи. Соответствующее инвестиционное соглашение между компанией Liglass Trading CZ, SRO и Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования было подписано в Бишкеке в присутствии президента Атамбаева. Подчеркивается, что в энергетический сектор привлечены частные средства.

Чешская компания взяла на себя обязательство выплатить долги российской стороне, которая так и не смогла осуществить строительство каскада ГЭС на реке Нарын. После внесения 37 миллионов долларов начнется процедура передачи 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции". Чешская компания получит пакет, принадлежащий россиянам. В соответствии с подписанным соглашением новый инвестор будет строить не только крупные гидростанции. Несколько десятков миллионов долларов пойдут на развитие малой энергетики. До конца 2020 года на реке Нарын планируется ввести в эксплуатацию 10 мини-ГЭС.

Еще одно "золото" чемпионата Азии. Легкоатлетка Дарья Маслова завоевала вторую медаль высшего достоинства на легкоатлетическом первенстве континента, проходящем в эти дни в индийском городе Бхубанешваре. На этот раз наша спортсменка стала лучшей в забеге на 10-километровую дистанцию. С результатом 32 минуты 21,21 секунды она во второй раз за несколько дней взошла на первую ступень пьедестала почета.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что бегунья Дарья Маслова положила в копилку сборной первую золотую медаль чемпионата Азии. Тогда наша спортсменка первенствовала на дистанции 5 километров с показателем 15 минут 57,95 секунды. Таким образом, наша сборная завоевала в Индии уже три медали: две золотые принесла Дарья Маслова, одну бронзовую награду для Кыргызстана завоевал бегун Адилет Кыштакбеков на дистанции 10 километров.

Штормовое предупреждение. По данным Кыргызгидромета, с 12-го по 15-е июля ожидается неустойчивая погода. На большей части территории республики пройдут дожди, грозы, в высокогорной зоне – снег, местами сильные осадки. В отдельных регионах будет наблюдаться усиление западного ветра 18-23 метра в секунду и произойдет понижение дневной температуры воздуха.

Что касается погоды в столице, то в среду и четверг ожидаются кратковременные дожди с грозами. Завтра днем в Бишкеке будет пока еще жарко, до +35. А вот к концу недели столбики термометров опустятся до +26... +28 градусов. После духоты и пекла, когда температура воздуха в тени превышала +40, эта новость как бальзам на душу.