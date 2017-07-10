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"Осада" ОТРК. Некоторые кандидаты в президенты уже хотят в эфир

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Родион Решетов

Пошли первые угрозы от активных участников выборов. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков.

По его словам, претенденты на пост главы государства хотят мелькать на экранах до начала предвыборной агитации, ссылаясь на событийность того или иного информационного повода.

Те же, кто не принимает отказов, пытаются надавить на Карыпбекова, угрожая проблемами или возможным увольнением. Однако директор канала держит "осаду".

При этом, как отметил Карыпбеков, неповиновение или спокойствие в ответ на требования и угрозы приводит к агрессии со стороны высокопоставленных чиновников.

URL: http://www.vb.kg/363047
Теги:
выборы, президент, телевидение
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Комментарии
Айжан Уланова
10.07.2017, 17:21
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Комментариев: 4

пусть даст ФИО борзых, народ хоть посмотрит кто там любит угрожать

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Алинур Молдокматов
10.07.2017, 17:26
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Кто там уже хочет заранее начать лапшу вешать на уши)?

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