"Осада" ОТРК. Некоторые кандидаты в президенты уже хотят в эфир

Пошли первые угрозы от активных участников выборов. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков.

По его словам, претенденты на пост главы государства хотят мелькать на экранах до начала предвыборной агитации, ссылаясь на событийность того или иного информационного повода.

Те же, кто не принимает отказов, пытаются надавить на Карыпбекова, угрожая проблемами или возможным увольнением. Однако директор канала держит "осаду".

Знал, ждал. Сегодня первые цветочки предстоящих выборов проявились! Пошли первые угрозы от активных участников выборов. То ли ещё будет! — ilim karypbekov (@ilimkm) 10 июля 2017 г.

При этом, как отметил Карыпбеков, неповиновение или спокойствие в ответ на требования и угрозы приводит к агрессии со стороны высокопоставленных чиновников.