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Какчекеев: Представительство КР в МПА СНГ стало коммерческой организацией

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Айдана Абдуваитова

Представительство Кыргызстана в Межпарламентской ассамблее СНГ превратилось в коммерческую организацию. Таким мнением сегодня, 10 июля, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" поделился политолог Токтогул Какчекеев.

Он рассказал, что представители Кыргызстана в Санкт-Петербурге слабо работают с модельными законопроектами, едиными для стран-членов СНГ, которые носят рекомендательный характер .

"Обвинять МПА СНГ нет никакого права, потому что там присутствуют наши представители, которые занимаются там "ничегонеделанием". Они просто присутствуют, скорее всего, как коммерческие представители крыгызской бизнес-группы в Санкт-Петербурге", - считает политолог.

При этом, отметил он, Межпарламентская ассамблея на некоторое время ослабла из-за политики российских лидеров.

"МПА шла очень хорошо, но козыревско-ельциновская администрация увидела в ней организацию, которая может восстановить Союз. И этот союз начинался из хороших побуждений и отношений создать правое поле, адекватное для членов СНГ. Тогда ассамблею просто закрыли и перестали финансировать, в результате чего МПА просто затухла. Вопросы МПА возникли буквально с прошлого года, потому что распад и непризнание СНГ, сердцевиной которого стала МПА, разрушает имперские советские государственные границы. Мы становимся жертвой развитых стран, с точки зрения экономических отношений, с точки зрения раздела минерально-сырьевых ресурсов и суверенности по принципу "восток-запад", поэтому эти вопросы и встали сегодня", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/363050
Теги:
МПА СНГ, Токтогул Какчекеев
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