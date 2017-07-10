В спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке стартует чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи.

По словам президента Федерации данного вида спорта Жолдошбека Колбаева, всего в соревнованиях примут участие кадеты из 16 стран и молодежь из 18 стран мира. Всего за медали будут бороться 338 дзюдоистов.

Как сообщил Колбаев, на сегодняшний день прибыли первые делегации из Тайбэя и Гонконга.

Сегодня также стартовал судейский семинар, в котором принимают участие четверо рефери из Кыргызстана. В случае успешной аттестации они получат категорию континентального уровня, что позволит им судить чемпионаты Азии разных возрастов. "Для наших судей появилась возможность сдать экзамен у себя дома, обычно им приходится ездить за границу, чтобы пройти аттестацию", - добавил президент Федерации дзюдо.

Кыргызстан на этом чемпионате будут представлять 40 спортсменов, которые в настоящее время проводят последний этап подготовки на Иссык-Куле.

Как отметил глава Дирекции по олимпийским видам спорта Алмазбек Касенов, на подготовку спортсменов из бюджета выделено 2 млн 600 тыс. сомов.

Напомним, первым пройдет чемпионат среди кадетов, состязания стартуют 13 июля после окончания аттестации судей.