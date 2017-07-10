Какчекеев: Россия спасла Вооруженные силы Кыргызстана в кризисный момент

Вооруженные силы Кыргызстана сохранились только благодаря военно-технической помощи в рамках сотрудничества с Россией. Об этом сегодня на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил политолог Токтогул Какчекеев.

По его словам, после распада СССР Вооруженные силы Кыргызстана оказались в кризисе: большая часть военной техники либо устарела, либо оказалась непригодной, либо же распродана. В 90-е годы, когда в соседнем Таджикистане началась гражданская война, в Кыргызстане не было даже приборов ночного прицела.

"Кто нам тогда помог? На вертолетах привезли из России технику, Вооруженные силы получили для ведения боевых действий эти прицелы. Кто еще протянул нам руку и дал эти приспособления? У нас, к стыду, не было горно-вьючных минометов. Конечно, их привезли из России. Я говорю о том, что военно-техническое сотрудничество практически предопределяло устойчивость наших политических отношений и сохранение общих границ в рамках СНГ, и мы должны это всегда помнить", - сказал он.

Он напомнил также, что и в конце 90-х, когда на юге республики проходили вооруженные столкновения с боевиками, российская сторона активно снабжала Кыргызстан военной техникой.

"Все эти бреши, которые были созданы продажей военной техники, восполнились миллиардной помощью России, и мы можем сказать, что сегодня в Кыргызстане есть вся номенклатура боевой техники, артиллерии и так далее", - отметил он.