В Кыргызстан приедет сборная РУДН

В Кыргызстан приедет знаменитая команда КВН из Москвы сборная РУДН. Об этом сообщается на официальной странице региональной лиги КВН "Ала-Тоо" в социальных сетях.

Как сообщается, РУДН в качестве гостей посетит Летний кубок-2017, который пройдет 22 июля на ипподроме Чолпон-Аты Иссык-Кульской области. Команда приедет во главе с капитаном Сангаджи Тарбаевым.

Ведущим вечера станет капитан команды "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров.

Отметим, региональная лига "Ала-Тоо" вошла в состав Международного союза КВН в 2013-м году, и ее открытие в Бишкеке посетил Александр Масляков-младший.