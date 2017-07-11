Джоан Роулинг написала новую сказку на маскарадном платье

Британская писательница Джоан Роулинг написала новую сказку прямо на маскарадном костюме.

Как сообщает издание Практика, в интервью CNN Роулинг заявила, что написала еще одну сказку, но не уверена, что когда-нибудь ее опубликует.

Писательница отметила, что написала секретную рукопись на маскарадном костюме во время празднования своего 50-летия. Эта рукопись пока что висит в ее шкафу.

"На мое 50-летия, которое я праздновала во время Хэллоуина, хотя это не мой день рождения, я нарядилась в потерянный манускрипт. На этом наряде я написала большую часть этой книги. Не знаю, будет ли она когда-либо публиковаться, но рукопись действительно висит в моем шкафу", - сказал Роулинг в интервью.

Джоан Роулинг - известная писательница, сценарист и кинопродюсер, написавшая серию романов о Гарри Поттере. Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 400 миллионов экземпляров. В 2004 году Forbes назвал Роулинг первым человеком, который стал долларовым миллиардером с помощью написания книг.