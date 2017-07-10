Атамбаев поздравил Халтмаагийн Баттулгу с избранием на пост главы Монголии

Алмазбек Атамбаев поздравил Халтмаагийн Баттулгу с избранием на пост президента Монголии. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президент КР.

"Победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке избирателей Ваших планов, нацеленных на решение актуальных экономических и социальных задач, стоящих перед Монголией.

Уверен, в период Вашего президентства в Монголии последуют новые достижения в экономическом развитии, а авторитет страны на международной арене продолжит расти", - говорится в послании.

Глава государства отметил, что в последние годы наблюдается активная динамика развития кыргызско-монгольских отношений по всем ключевым направлениям. Алмазбек Атамбаев выразил готовность к продолжению совместной работы по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран.

"Весьма отрадно также поздравить Вас с наступающими праздниками Наадам и Днем народной революции, отражающими уникальные традиции и славную историю Монголии", - отмечено в телеграмме.

Президент пожелал Халтмаагийн Баттулгу крепкого здоровья и больших успехов в реализации всех поставленных целей на ответственном посту, а братскому народу Монголии - мира и благополучия.