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Украина начала дискуссию о предоставлении плана действий по членству в НАТО

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Украина начала обсуждать с Североатлантическим Альянсом введение плана действий, которые могли бы привести к членству в НАТО. Как сообщает NewsRu.com, о начале переговоров было объявлено на пресс-конференции генерального секретаря альянс Йенса Столтенберга и президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Столтенберг заявил, что каждая страна имеет право решать, хочет ли она быть членом НАТО, и никто не имеет право вмешиваться.

Украинский президент отметил, что страна "четко определила свою политическое будущее в сфере безопасности". "Верховная проголосовала, а я, как президент, как Верховный главнокомандующий, подписал закон, который ставит целью наше будущее членство в НАТО как цель нашей международной безопасности", - заявил он.

"Мы считаем необходимым, и сегодня это четко подчеркнули, чтобы мы начали дискуссию о введении membership action plan (план действий по членству), и наши предложения о начале дискуссии были с удовлетворением приняты", - цитирует украинского президента УНИАН.

Столтенберг заявил, что страны НАТО и Украина будут определять, когда придет время членства в Альянс. "Каждая страна имеет право решать, хочет ли она быть членом такого альянса, как НАТО, и важно подчеркнуть, что любое решение относительно членства в НАТО должно приниматься странами НАТО и страной, которая подает заявку", - сказал он.

"Никакая другая страна не имеет права вмешиваться или накладывать вето на этот процесс принятия решений, поскольку это суверенное право любого суверенного государства - определять свое будущее, в том числе и в контексте вступления в альянс", - подчеркнул генсекретарь альянса, который прилетел в Киев принять участие в заседании комиссии Украина-НАТО, посвященном 20-летию сотрудничества.

"НАТО будет продолжать поддерживать Украину на этом пути сближения с НАТО, реализацию необходимых реформ, переход на стандарты НАТО, и только страны Альянса и Украина будут определять, когда придет время для вопроса членства в Альянсе", - пообещал он.

8 июня на Украине принят закон "Об основах внутренней и внешней политики" 8 июня о стремлении к членству в НАТО. За принятие проголосовали 276 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

В Кремле в ответ на это пообещали принять ответные меры: "В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ", - прокомментировал решение Рады пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

URL: http://www.vb.kg/363064
Теги:
НАТО, Украина
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Банин Александр
11.07.2017, 12:31
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Совсем Украина хочет возненавидеть Россию, было бы за что!

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