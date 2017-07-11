Эпидемия холеры в Йемене разрастается

В Йемене число людей, имеющих признаки заболевания холерой, перевалило за 300 тысяч, а число жертв этой инфекции превысило 1700. RКак сообщает Евроньюс, такие данные опубликовал в понедельник Международный комитет Красного Креста. В конце июня Всемирная организация здравоохранения признала холерную вспышку в Йемене, начавшуюся в конце апреля, эпидемией. В настоящее время в стране ежедневно регистрируется около 7 тысяч новых случаев заражения.

Месяц назад каждый 200-й житель #Йемен был болен холерой. Сегодня - каждый 100-й. Лекарств не хватает, мы доставляем их самолетами. pic.twitter.com/CS23pJWDe9 — МККК (@MKKK) 10 июля 2017 г.

Эпидемия холеры вызвана разрушением санитарной и медицинской инфраструктуры в результате продолжающейся с 2014 г. войны между сторонниками находящегося в изгнании просаудовского правительства Абд-Раббу Хади, с одной стороны, и шиитской группировкой хуситов и сторонников экс-президента Салеха, с другой. Особенно разрушительными для инфраструктуры стали бомбардировки, осуществляемые Саудовской Аравией и союзниками с начала 2015 г.

Жители Йемена также находятся на грани массового голода.