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Эпидемия холеры в Йемене разрастается

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В Йемене число людей, имеющих признаки заболевания холерой, перевалило за 300 тысяч, а число жертв этой инфекции превысило 1700. RКак сообщает Евроньюс, такие данные опубликовал в понедельник Международный комитет Красного Креста. В конце июня Всемирная организация здравоохранения признала холерную вспышку в Йемене, начавшуюся в конце апреля, эпидемией. В настоящее время в стране ежедневно регистрируется около 7 тысяч новых случаев заражения.

Эпидемия холеры вызвана разрушением санитарной и медицинской инфраструктуры в результате продолжающейся с 2014 г. войны между сторонниками находящегося в изгнании просаудовского правительства Абд-Раббу Хади, с одной стороны, и шиитской группировкой хуситов и сторонников экс-президента Салеха, с другой. Особенно разрушительными для инфраструктуры стали бомбардировки, осуществляемые Саудовской Аравией и союзниками с начала 2015 г.

Жители Йемена также находятся на грани массового голода.

URL: http://www.vb.kg/363066
Теги:
эпидемия, Йемен
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