Минздрав КР: За 5 месяцев умерло 18 беременных женщин

За 5 месяцев текущего года в Кыргызстане умерло 18 беременных женщин. Такими данными делится Министерство здравоохранения КР.

Сообщается, что материнская смертность составила 30 на 100 тыс. живорожденных. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года умерли 24 женщины, т.е. показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 23.6%.

Отмечается, что наиболее высокий показатель материнской смертности зарегистрирован в городе Ош.

Наиболее распространенной причиной материнской смертности являются экстрагенитальные заболевания - 38.9%, затем сепсис - 33.3%.