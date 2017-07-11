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Минздрав КР: За 5 месяцев умерло 18 беременных женщин

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Глеб Куренев

За 5 месяцев текущего года в Кыргызстане умерло 18 беременных женщин. Такими данными делится Министерство здравоохранения КР.

Сообщается, что материнская смертность составила 30 на 100 тыс. живорожденных. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года умерли 24 женщины, т.е. показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 23.6%.

Отмечается, что наиболее высокий показатель материнской смертности зарегистрирован в городе Ош.

Наиболее распространенной причиной материнской смертности являются экстрагенитальные заболевания - 38.9%, затем сепсис - 33.3%.

URL: http://www.vb.kg/363069
Теги:
материнская смертность, Минздрав
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